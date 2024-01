DJED SPENCE, VELOCITÀ PER GILA

Nato a Londra nel 2000, il ventitreenne Djed Spence è arrivato al Genoa in prestito dal Tottenham in un affare che lo ha coinvolto nella cessione di Radu Dragusin. Nasce prevalentemente come un difensore, con posizione naturale da terzino destro o da esterno largo in una formazione a cinque, il giovane calciatore inglese ha iniziato la sua carriera al Middlesbrough, dove arriva a debuttare con i professionisti in prima squadra. Velocissimo e sempre desideroso di sfruttare il campo con la palla tra i piedi, le corse di Spence giocano un ruolo fondamentale per il suo successo: è un terzino destro dotato di notevole velocità e abilità tecnica negli spazi più ristretti. Nonostante la sua giovane età, presenta ampi margini di miglioramento, soprattutto nella fase di finalizzazione, che rappresenta un punto debole. La vera minaccia si presenta quando Spence ha campo davanti a se, grazie alla sua velocità esplosiva. Tornando alla carriera, lascia il Middlesbrough, dopo 70 partite e due reti, a causa di un litigio con il tecnico e, nel 2021, si è trasferito al Nottingham Forest dove, da titolare protagonista, conquista la promozione in Premier League. Il Tottenham lo acquista per 12,5 milioni di sterline e 7,5 di bonus, ma con gli Spurs guidati da Antonio Conte gioca 41 minuti in appena sei mesi, nonostante l’alta considerazione del direttore sportivo Fabio Paratici. “Sono grato di essere qui e di avere l’opportunità di giocare per il club. È un privilegio essere qui. Non vedo l’ora di incontrare i giocatori, lo staff e ovviamente il manager e allenarmi con la squadra. Tutto ruota intorno al calcio con me, ci ho dedicato tutta la mia vita. Porterò entusiasmo, abilità e velocità. Voglio solo emozionare i tifosi e giocare bene” – le sue prime parole da giocatore degli Spurs. Tuttavia, la sua esperienza non è stata delle più positive: un infortunio al legamento collaterale del ginocchio condizionerà la sua stagione, ma anche i successivi prestiti con il Rennes e il Leeds United. Con questi ultimi giocherà sette partite prima di essere richiamato nel mercato invernale dal Tottenham. Il suo ultimo prestito, in ordine cronologico, lo ha portato alla corte di Alberto Gilardino, al Genoa. Per dimostrare appieno le sue qualità, dovrà superare le difficoltà riscontrate sia al Tottenham che nelle altre squadre in cui ha giocato finora. La Serie A potrebbe essere il palcoscenico giusto per portare velocità in un campionato molto tattico, con l’auspicio che possa migliorare in fase difensiva. Il vuoto lasciato da Dragusin sarà difficile da colmare, ma Spence può essere il profilo giusto per aiutare il Genoa a migliorare e mantenere sotto controllo i gol subiti.

Foto: Instagram Sopence