Djidji-Miranchuk: doppio colpo Toro al Milan. E’ 2-0 all’intervallo

Un uno due micidiale del Torino in pochi minuti al momento stende il Milan allo Stadio Olimpico. Prima Djidji, abile a sfruttare il gioco aereo su punizione e poi Miranchuk, con clamorosa svista della difesa rossonera, lanciano i granata. Due gol in pochi minuti, tanti quanti il Toro ne aveva fatti in casa in questo inizio di campionato.

Milan steso, con la squadra di Pioli chiamata alla reazione nella ripresa.

Foto: twitter Torino