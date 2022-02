Djidji: “Eravamo in un momento difficile, meritiamo di più. Il derby può cambiare tutto”

A fine gara DjiDji, difensore del Torino, ha parlato ai microfoni ufficiali del club: “Siamo contenti, ma potevamo vincere. È stato importante non perdere, perché abbiamo giocato bene. Il derby è molto importante, può cambiare tutto. Eravamo in un momento difficile. Non sono ancora al 100%, ma ci provo. Credo che stiamo facendo una buona stagione, meritiamo di più. Nelle ultime partite non avevamo fatto bene, ma ora dobbiamo continuare a lavorare. Devo crescere su tutto. Sono umile, bisogna lavorare per imparare di più”.

FOTO: Twitter Torino