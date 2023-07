Djibril Sow, muscoli e qualità in orbita Lazio

Dopo aver salutato Sergej Milinkovic-Savic, la Lazio è a lavoro per regalare un centrocampista di livello a Maurizio Sarri. Nelle ultime ore i bianconcelesti – come vi abbiamo raccontato hanno mosso passi importanti per Djibril Sow, centrocampista classe ’97 dell’Eintracht Francoforte. Nato a Zurigo da madre svizzera e padre senegalese, Sow è in possesso della doppia cittadinanza ma ha scelto di rappresentare la Nazionale elvetica con la quale ha collezionato 38 presenze. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile dello Zurigo, il 30 giugno 2015 viene acquistato dal Borussia Mönchengladbach, con cui firma un contratto di cinque anni. Nell’estate del 2017 passa allo Young Boys. Dopo aver vinto due campionati con il club di Berna, il 27 giugno 2019 viene ceduto all’Eintracht Francoforte, con cui firma un quinquennale. Centrocampista box-to-box di grande tenacia, riesce ad abbinare qualità e quantità dando il suo prezioso contributo sia in fase di possesso che di interdizione. Il 26enne svizzero ha rifiutato il rinnovo, il club di Francoforte lo ha messo in vendita e la Lazio sta provando a cogliere al volo questa grande chance.

Foto: Sow Instagram