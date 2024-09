Djaló-Porto in chiusura oltre 20 giorni dopo. I dettagli

Tiago Djaló al Porto è un’esclusiva di oltre 20 giorni fa (era il 10 agosto) che sta andando in porto. Operazione in prestito secco, così ha chiesto la Juventus per Il classe 2000 che è stato protagonista involontario negli ultimi giorni con la trattativa Roma saltata dopo aver fatto le visite mediche. Djaló al Porto è una notizia nuova per chi non lo avesse intuito diverse settimane fa quando i due club stavano parlando di Francisco Conceicao (operazione poi andata regolarmente in porto) e avevano fatto alcuni ragionamenti sul difensore centrale che evidentemente era già nella lista del club. Adesso siamo davvero avviati verso la definizione in prestito secco.

Foto: Instagram Juventus