Djaló: “Felice di aver raggiunto un grande club come la Juve. Sono più che pronto per questa sfida”

Tiago Djaló è un nuovo calciatore della Juventus. Dopo l’ufficialità arrivata nei giorni scorsi, oggi il difensore portoghese ha lanciato un messaggio sul proprio profilo social: “Sono veramente felice dell’aver raggiunto un grande club come la Juventus. Voglio ringraziarvi tutti per il supporto. Sono più che pronto per questa sfida. Fino alla Fine”.

Foto: Twitter Juve