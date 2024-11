Divieto di trasferta ad Amsterdam, Fabiani: “Siamo basiti, una roba da terzo mondo”

Oggi, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la decisione delle autorità olandesi di vietare ai tifosi biancocelesti la trasferta di Amsterdam per la partita contro l’Ajax, in programma il 12 dicembre, a causa di motivazioni di sicurezza.

Le Parole di Fabiani:

“E’ giusto chiarire alcuni aspetti che riguardano il divieto dei tifosi della Lazio ad Amsterdam. Ieri sera quando è trapelata la notizia ci sono stati dei colloqui tra noi e siamo rimasti basiti per questa ulteriore limitazione. Non è la prima volta: a Enschede si sono verificati episodi da terzo mondo coi nostri tifosi che sono stati rinchiusi in due-tre alberghi vietandogli anche di uscire per andare a prendere un panino… E’ stato quasi un arresto ai domiciliari. Venendo alla trasferta di Amsterdam, voglio rivolgermi alle autorità calcistiche e all’UEFA: è bene che dal prossimo anno, ma anche da subito, prima di stilare i calendari e stabilire il percorso di ogni squadra chiamino i Sindaci a uno a uno per chiedere quali sono le criticità che possono ostacolare una determinata trasferta. Non andiamo a giocare contro l’Ajax senza i nostri tifosi e questa è una roba del terzo mondo”.