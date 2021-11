Disavventura per Vidal, irruzione dei ladri a casa sua nella sera del derby: rubata una Mercedes da 400mila euro

Disavventura per Arturo Vidal: il centrocampista cileno è stato derubato durante la notte del derby contro il Milan: lo scorso sette novembre – si legge su La Provincia di Como – i ladri hanno fatto irruzione nella villa del giocatore nerazzurro al Villaggio del Sole sulla collina residenziale di San Fermo, nel comasco.

I malviventi hanno portato via ori e gioielli, e sono andati via con una Mercedes del valore di circa 400mila euro che l’ex Bayern custodiva in cortile.