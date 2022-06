Disavventura per Verratti a Ibiza. Subita una rapina: portati via beni da 3 milioni di euro

Disavventura per Marco Verratti a Ibiza. Il centrocampista italiano, attualmente in vacanza nella casa di proprietà di Ronaldo, il Fenomeno, come riporta Marca, è stato vittima di un furto dal bottino di 3 milioni di euro.

Sarebbero stati portati via beni di vario tipo e gioielli al centrocampista del Psg , il tutto mentre il giocatore era al mare e in casa non c’era nessuno.

La villa di Ronaldo si trova nel Municipio ibizenco di Sant Josep, nella zona di Cala Jondal, nella parte meridionale dell’isola dove in queste settimane si stanno alternando diversi calciatori famosi per trascorrere delle giornate di vacanza.

Purtroppo per Verratti c’è stata questa brutta esperienza della rapina. Sul caso sta indagando la Guardia Civil che proverà a recuperare la refurtiva e consegnare i malviventi alle autorità giudiziarie.