Disavventura per Kvaratskhelia: i ladri entrano in casa e portano via l’auto

Disavventura per Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano ha subito un furto nella sua casa di Cuma, vicino a Napoli. I hanno rubato una macchina, una Mini Countryman. Per lui, che era in casa ma non si è accorto di nulla, per fortuna nessuna conseguenza.

Foto: Kvaratskhelia Instagram