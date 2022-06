Disavventura per Dani Olmo: rapinato in pieno giorno a Valencia

Brutta disavventura per Dani Olmo, attaccante spagnolo, in forza al Lipsia.

Come riportato da Las Provincias, il calciatore è stato vittima di una rapina in pieno giorno mentre si trovava in vacanza a Valencia. Al nazionale spagnolo è stato sottratto un orologio per il valore di 30mila euro. Il centrocampista era alla guida della sua auto quando è stato fermato dai ladri e minacciato con una pistola e ha dovuto consegnargli l’orologio.

Dopo la denuncia è caccia ai malviventi.