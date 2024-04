Disavventura per Barak: tentato furto in casa durante la sfida contro il Plzen

Mentre la Fiorentina ieri sera era in campo al Franchi contro il ViktoriaPlzenper la Conference League, dove si è guadagnata la semifinale con due reti di Gonzales e Biraghi, in casa di Barak si consumava un tentativo di furto. Secondo quanto riportato dall’Ansa, slcuni residenti hanno chiamato il 112 Nue e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Due uomini, approfittando dell’impegno agonistico del giocatore, secondo quanto ricostruito, si sono introdotti nell’abitazione del calciatore rompendo la porta finestra per mettere a segno il colpo ma il sopraggiungere di un vicino ha mandato a monte i piani. I due sono stati visti da un altro abitante del quartiere mentre a volto coperto, si stavano allontanando. I ladri non avrebbero rubato nulla. Al vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona.

Foto: Instagram betano.cz