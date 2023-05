Disavventura per André Silva: un tifoso del Friburgo gli lancia una moneta da 2 euro in testa

Nella semifinale di DFB Pokal disputata tra Friburgo e Lipsia finita per 1-5 il finale è stato all’insegna del nervosismo dentro e fuori dal campo. Al minuto 71’ infatti, sul risultato di 0-4, un tifoso del Friburgo ha lanciato una moneta da 2 euro sulla testa di André Silva. Ad evitare il peggio ci ha pensato il capitano Vincenzo Grifo e altri tre compagni di squadra che sono andati sotto la curva a parlare con i “tifosi caldi” della squadra per tranquillizzare la situazione in un momento difficile della serata.

Foto: Instagram RB Lipsia