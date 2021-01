Disavventura McKennie, derubato durante la partita con la Spal

Disavventura per Weston McKennie. Il centrocampista bianconero ha subito un furto nella sua abitazione mercoledì sera, proprio durante il match di Coppa Italia contro la Spal. Secondo quanto riporta La Repubblica, alcuni ladri si sarebbero introdotti nella sua villa e fatto incetta di oggetti preziosi per un valore ancora da quantificare. Lo statunitense si sarebbe accorto del furto nella giornata di giovedì avvertendo le forze dell’ordine. I ladri, sempre secondo il quotidiano, avrebbero studiato il colpo nei minimi particolari, valutando non sono l’impegno calcistico del giocatore ma anche le abitudini di tutti i residenti della zona per non rischiare di incontrare qualcuno.

Foto: Juventus sito