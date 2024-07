Disastro Taylor, scatta la petizione: “Non puo’ più arbitrare”

Dopo gli errori nella scorsa finale di Europa League tra Siviglia e Roma, l’arbitro Anthony Taylor è stato nuovamente il protagonista in negativo nella serata di ieri. Infatti durante i quarti di finale tra Germania e Spagna, alla Nazionale di Nagelsmann è stato negato un rigore piuttosto evidente per fallo di mano di Cucurella su tiro di Musiala, scatenando le ire dei tedeschi. Infatti su molti media è stata evidenziato l’errore dell’arbitro, dalla Bild fino a Kicker e Sky Sport DE. Inoltre anche i tifosi tedeschi non l’hanno affatto presa bene e hanno fatto partire una serie di petizioni sulla piattaforma Change.org per richiedere che Taylor venga estromesso dal sistema arbitrale UEFA.

Foto: taylor screen Sportitalia