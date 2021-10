Disastro Samp, ora le riflessioni si impongono

Diciamo la verità: la Samp ha un rendimento insufficiente e molto spesso prestazioni mediocri. E lo diciamo andando ben oltre i 9 punti in classifica che non sono oltretutto un bottino apprezzabile. E non serve neanche andare in ritiro, come dice D’Aversa: il ritiro spesso non risolve. La verità è che imporrebbero delle riflessioni urgenti, anche per capire se è il caso di andare avanti almeno fino al prossimo impegno contro il Bologna prima della sosta. Riflessioni urgenti per capire se davvero D’Aversa può risolvere i problemi, oppure se è il momento di voltare pagina cavalcando altre soluzioni (Iachini in testa, in estate era stato fatto un sondaggio anche con Pirlo). Ma le riflessioni devono essere davvero profonde: questa è una Samp senza capo né coda.

Foto: Twitter Sampdoria