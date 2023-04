Disastro Potter, la sua avventura al Chelsea dura sette mesi ed è da dimenticare

La stagione del Chelsea è da dimenticare, i blues di Londra sono undicesimi in Premier League (38 punti in 28 partite) e ben lontani dalle posizioni che permettono la partecipazione alla prossima Champions League. Graham Potter dura sette mesi, forse anche tanti per quanto dimostrato e per il bottino raccolto: 7 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte in 22 partite di campionato alla guida del Chelsea. Fatale l’ultima sconfitta subita in casa dall’Aston Villa, un risultato che ha portato all’inevitabile separazione e che significa ennesimo passo falso. Il club ha fatto “follie” per strapparlo al Brighton a stagione in corso, a settembre è stata pagata la clausola rescissoria da ben 23 milioni di euro che ha costretto i The Seagulls a cercare un nuovo allenatore e ad affidarsi all’italiano Roberto De Zerbi. Questi ultimi sono tra le sorprese della Premier League, attualmente al sesto posto in classifica con 43 punti in 26 partite. L’avventura al Chelsea di Potter è stata, probabilmente, prolungata per via dei risultati ottenuti in Champions League. I blues, infatti, sono ai quarti di finale della competizione e dovranno sfidare il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Foto: sito ufficiale Chelsea