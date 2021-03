Disastro Maksimovic, pareggio di Zielinski, rigore di Berardi: Sassuolo-Napoli 2-1 all’intervallo

Sassuolo e Napoli vanno all’intervallo sul 2-1 per gli emiliani. Sassuolo in vantaggio grazie a una scellerata deviazione di Maksimovic al 34’ su punizione calciata da Berardi dalla destra, lo stesso difensore centrale protagonista in negativo anche in avvio con un paio di disimpegni sbagliati. Il pareggio azzurro al 38’ con un bellissimo sinistro di Zielinski servito da Demme. Al 44’ fallo di Hysaj su Caputo, rigore trasformato un minuto dopo da Berardi con una conclusione centrale. Al 21’ prodezza di Insigne, ma gol annullato dal Var per fuorigioco.

Foto: Twitter Sassuolo