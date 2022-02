Diritti tv: la Premier ottiene cifre record, Serie A fanalino di coda

È risaputo che una delle principali fonti di ricavo delle squadre calcistiche sia quella derivante dai diritti televisivi. In Italia si tratta dell’incasso più alto, mentre in Inghilterra la cessione dei diritti all’estero ha superato in termini di cifre la cessione dei diritti sul territorio britannico. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, sono già stati venduti tutti i pacchetti relativi al triennio 2022-2025 con cifre da capogiro: sono 6 miliardi e 310 milioni gli euro incassati sul mercato internazionale, 6 miliardi e 80 milioni su quello interno. Niente a che vedere con la Serie A, per le cui partite il resto del mondo sborserà circa 200 milioni, cioè un decimo rispetto ai 2 miliardi e 103 milioni di euro spesi per potersi gustare le partite inglesi. Da questo punto di vista, l’Italia è fanalino di coda, dietro anche alla Bundesliga che ottiene 360 milioni annui. Anche con i diritti domestici non va meglio: rispetto ai 927,5 milioni medi annuali spuntati dalla Serie A per il triennio 2021-24, la Premier League incasserà più di 2 miliardi l’anno.

Foto: Twitter Torino