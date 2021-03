Diritti tv ancora in stallo: nulla di fatto all’Assemblea di questa mattina. Se ne riparlerà la settimana prossima

Si è conclusa con un nulla di fatto l’Assemblea della Lega di Serie A convocata in videoconferenza e chiamata a votare sulle offerte delle aziende in lista per i diritti tv del massimo campionato per il triennio 2021-2024. Nella riunione, alla quale erano presenti tutti i club, si è discusso anche della proposta da 1,7 miliardi dei fondi di privare equity per il 10% della Media Company. L’Assemblea della Lega Serie A si aggiornerà alla prossima settimana sempre sui temi dei diritti tv e dei fondi.

Foto: serie a twitter