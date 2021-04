Contattato da Calcio Napoli 24 Live, il direttore dell’Asl di Torino ha parlato del rischio di non giocare Juve-Napoli di domani dopo alcuni casi di positività al Covid in casa Juventus. Ecco le parole del professor Picco: “Al momento la partita non è a rischio, i medici solo al lavoro per verificare la presenza di eventuali altre positività nel gruppo juventino”.

Foto: Twitter Juventus