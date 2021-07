Dionisi: “Il Sassuolo è una grandissima opportunità per me. Partenze? Decide la società”

Alessio Dionisi neo tecnico del Sassuolo, ha parlato oggi durante la conferenza stampa dedicata alla sua presentazione ufficiale con la società emiliana. Diversi i punti toccati, a cominciare dallo stimolo di sedere sulla panchina verdeoro:

“Il mio obiettivo è non far ricredere le persone che hanno puntato su di me. L’allenatore è abbastanza ballerino da solo, lo sono già su questa sedia che mi muovo continuamente. Non sono stato un grande giocatore ma ho cambiato 3 squadre. Ho allenato squadre sempre migliori l’anno successivo, è difficile perdere queste opportunità per un allenatore. Per me Sassuolo è una grandissima opportunità, poi sta a me meritarmela. Qui ho avuto un’ottima impressione, fermo restando che il primo periodo è sempre di conoscenze e sorrisi ma le impressioni conferma l’idea che mi ero fatto da fuori. Poi le persone si pesano nei momenti difficili perché si vivono dei momenti caldi nel calcio“.

Ha poi parlato di mercato e della

“Arrivi? Passerà soprattutto da chi rimarrà e penso che la maggior parte rimarranno e attraverso la conoscenza e il ritiro le cose si valuteranno. Non siamo entrati nello specifico, tanto meno non da parlarne qua. Le scelte non spettano a me, la sostenibilità di una società passa dal mercato. Io vorrei allenarli tutti, sicuramente ne allenerò la maggioranza ma è la società che decide sul mercato“.

Infine un commento sulla Nazionale:

“Era da un po’ che non vedevamo l’Italia giocare così bene. E’ molto importante che ci siano giocatori in Nazionale, dà lustro al club“.

Foto: Twitter Sassuolo