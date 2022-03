Dionisi: “Vedo tanti titoloni sui ragazzi e siamo a marzo, contano poco. Raspadori e Scamacca hanno grandi margini”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Salernitana: “Noi non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che è migliorare quanto fatto all’andata. Può sembrare una partita facile ma non lo è per niente. Vedo tanti titoloni sui ragazzi e siamo a marzo, contano poco ora. Vogliamo far parlare ancora di noi. Poco tempo fa la Salernitana ha pareggiato con il Milan in casa e questo testimonia le insidie delle gare. Siamo a un bivio: dimostrare di essere ambiziosi o di essere presuntuosi. Meglio dare continuità all’ambizione, ma non sarà facile. Voi dall’esterno misurate la prestazione con il risultato, io la misuro con l’atteggiamento e se ci sarà l’atteggiamento ci sarà risultato. Raspadori e Scamacca? Su Giacomo e Gianluca non era una scommessa, era solo cercare di dargli tempo. Le qualità le avevano, sono convinto che Giacomo possa coprire più ruoli ,ma il ruolo che sta ricoprendo ora è nelle sue corde e sono convinto che Gianluca ha ancora margini se dimostra quello che vuole essere dal primo giorno. Entrambi vogliono essere giocatori migliori, avevo pochi dubbi sul fatto che avrebbero fatto bene e hanno ancora margini”.

FOTO: Twitter Sassuolo