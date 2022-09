Dionisi: “Un arbitro donna? Non vedo la notizia. Va dato anche il tempo di sbagliare come accade per tutti i giovani”

Intervistato da Radio 24, Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato anche in merito alla prima storica direzione di gara di una donna in Serie A, durante la gara con la Salernitana.

Queste le sue parole: “Certamente è un bel passo in avanti per la classe arbitrale e non solo ma non credo che una direttrice di gara designata per un incontro di calcio debba far notizia. Avere in campo un arbitro donna non ci deve portare a vivere la partita in modo diverso. La squadra, come sempre, rispetterà e accetterà tutte le decisioni. E soprattutto gli va dato anche il tempo di sbagliare come accade per tutti i giovani”.

Foto: twitter Sassuolo