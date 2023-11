Dionisi: “Tutte le partite ufficiali vanno rispettate, l’anno scorso siamo usciti con una squadra di Serie B”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con lo Spezia. Ecco le sue parole:

“Tutte le partite ufficiali vanno rispettate e approcciate con l’atteggiamento giusto. Vogliamo andare il più avanti possibile in Coppa Italia, fermo restando che ho 20-21 giocatori di movimento e la volontà è quella di coinvolgere più giocatori possibili perché meritano un’occasione e perché chi è entrato ha fatto bene, chi ha giocato ha fatto bene, e dobbiamo crescere da questo punto di vista. La partita di domani deve dare delle risposte positive, dobbiamo andare a cercare delle risposte definitive”.

Sulla gara: “Approcciamo alla partita pensando a quello che è stato il nostro percorso, abbiamo avuto alti e bassi. La partita precedente al Bologna è stato un basso e ne abbiamo parlato, l’ultima giocata è stata positiva. Abbiamo commesso degli errori e li abbiamo pagati a caro prezzo perché abbiamo concesso poco e siamo passati in svantaggio, abbiamo creato molto e possiamo creare di più e dobbiamo essere più efficaci. Domani vogliamo dare continuità a quanto fatto. Ci giochiamo una partita da dentro o fuori e l’obiettivo è andare al turno successivo”.

Sullo Spezia:

“L’avversario di domani è da rispettare. La nostra storia ci insegna: il primo turno dell’anno scorso lo abbiamo perso giocando con una squadra di Serie B. Si pareggiano i valori in queste partite, poi se sei bravo ad approcciarla, a giocarla, ad accettare le difficoltà che in ogni gara ci sono, è normale che poi i valori possono emergere. Lo Spezia è una squadra forte che sta vivendo un momento un po’ così, ma ne verranno fuori perché sono una squadra di valore e sono convinto che ne verranno fuori, non so che approccio avranno ma quello che mi interessa è noi: rispettare l’avversario e fare di tutto per metterlo in difficoltà”.

Sulla formazione:

“Scenderà in campo chi se lo è meritato, chi ha trovato meno minutaggio ma quando lo ha trovato ha dimostrato di essere utile a questa squadra. Terrò in considerazione tutto, anche che lunedì rigiocheremo in campionato, che c’è qualcuno che ha giocato poco e merita di giocare ma soprattutto che vogliamo passare il turno”.

