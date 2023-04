Dionisi: “Torino squadra difficile da affrontare. Rinnovo? Ancora non lo so, chiedete alla società”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A da disputare al Mapei Stadium contro il Torino di Ivan Juric. Alcune parole del tecnico dei neroverdi: “La pausa è arrivata al momento giusto. Ripartire non è semplice per nessuno, due settimane sono importanti per lavorare ma non ci siamo allenati a ranghi completi. Chi è rientrato dalla Nazionale sta bene, salvo problemini dell’ultima ora avremo tutti a disposizione o quasi e questa è una cosa molto positiva. Aver finito bene ci può dare una spinta per continuare a ottenere sempre di più, sapendo che non è facile, per me i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Siamo il Sassuolo e non ne parla nessuno ma fare qualcosa di straordinario per 8 partite, col mercato aperto, contro squadre importanti, dà un valore doppio a quanto fatto dai ragazzi. Ora non dobbiamo accontentarci. Questo comporta non abbassare la testa domani contro un avversario forte. Ci saranno delle difficoltà, parlo del rush finale, dobbiamo cercare di fare più punti possibili”.

Torino: “Dovremo essere bravi perché il Torino, dopo le prime, è la squadra più difficile da affrontare ma non solo per noi. È una squadra che ti porta a non giocare bene e, come all’andata, dovremo fare una partita anche un po’ fuori dalle nostre caratteristiche. Le partite durano 95-100 minuti, se non riusciremo a non riconoscerci in una gara un po’ meno alla nostra portata, sarà una gara molto molto difficile”.

Berardi e Frattesi: “Davide non ha giocato. Andare in Nazionale è sempre un’esperienza positiva, poi se un giocatore torna e non ha giocato è un peccato perché non riesce ad allenarsi con continuità. Ben vengano però le convocazioni in nazionale, è un’esperienza che si porteranno dietro e si portano nel Sassuolo. Domenico ha fatto una buona partita con l’Inghilterra, la seconda non ha giocato, ed è rientrato un giorno prima, aveva un giorno in più per riposare, nonostante io e lo staff gli avessimo dato un giorno libero, questo la dice lunga sulla determinazione di Domenico”.

Rinnovo: “Io sinceramente ancora non lo so. Non è una cosa che non mi fa dormire, non mi toglie serenità. So quello che pensano di me i dirigenti, so qual è il mio obiettivo e il nostro, ovvero fare il meglio da qui alla fine, cercare di ottenere con la squadra di fare più punti e poi a tempo debito si parlerà di questo e se le condizioni ci saranno perché no, si andrà dopo Pasqua, ma il resto chiedetelo alla società, non spetta a me”.

Rinnovo Obiang: “Sono contento di questo. Ho speso parole con la società, altrimenti la società non credo che da sola avrebbe preso la decisione. Il fatto che si dia continuità a giocatori che hanno dato e devono dare è importante, ma non parlo solo del campo. Pedro è un ragazzo centrato, la volontà è collimata con quella di Pedro proprio per questo valore che gli si riconosce e se lo merita”.

