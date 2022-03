Dionisi: “Tanti ragazzi andranno via per la sosta, per il Sassuolo è un onore. Traorè? Può fare ancora meglio”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato alla vigilia della gara con lo Spezia: “A Salerno i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine ed è un peccato non aver vinto, poi dobbiamo essere realisti e giocare in 10 non è facile contro una squadra che dalla sua aveva il fattore campo e la superiorità numerica, e non è poco. Domani è una gara insidiosa contro una squadra che corre e riparte bene, ci ha messo difficoltà all’andata. Domani abbiamo un’opportunità di dare continuità e di aggrapparci a quelle davanti. Non so che partita faranno, ma la vittoria col Cagliari gli ha dato una spinta positiva. Fuori casa hanno vinto a Napoli e a San Siro contro il Milan. Dobbiamo rispettarli ma non temerli perché abbiamo tutto per batterli. La sosta arriva al momento giusto. Abbiamo tanti ragazzi che probabilmente andranno via, ci fa onore, fa onore al Sassuolo. Ora dobbiamo pensare alla gara, prima della sosta non è mai semplice. Traorè? Sta facendo bene ma può fare benissimo, ancora meglio, sia in allenamento e poi durante la gara. Sono contento che se ne parli come allenatore del Sassuolo, come allenatore di Junior lo sono meno”.

FOTO: Twitter Sassuolo