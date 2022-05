Dionisi: “Tanti calciatori sono già stati confermati. Maxime Lopez? È cresciuto, ma non quanto avrei voluto”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha presenziato alla consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue dichiarazioni: “Bologna sempre ostico per il Sassuolo? Sul perché non saprei ma posso parlare della gara d’andata e sicuramente un bel po’ di rammarico per l’ultima partita del 2021 ce l’abbiamo e vorremmo rifarci di quella partita, dove abbiamo iniziato bene e dopo il primo gol loro ci siamo disuniti. Domani sarà una gara diversa. Il Bologna viene da un periodo positivo, noi non abbiamo avuto la stessa continuità nell’ultimo periodo. Si affronteranno due squadre che arrivano a un derby e sono molto vicine in classifica.

Carnevali ha detto che si riparte da me? Lo ringrazio per le parole spese. Voleva dare un input positivo all’allenatore, ma qui ci sono tanti giocatori bravi e tanti sono già riconfermati. Chi se ne andrà verrà sostituito e su queste cose non mi sembra il caso, credo che l’amministratore abbia già speso parole giuste e abbia già detto un pochino qual è la linea.

Maxime Lopez è il secondo giocatore più ammonito d’Europa? Di Maxime si è parlato tanto, a oggi la sua stagione è stata molto positiva, ha dato molto alla squadra e delle volte anche tolto. Questa è una delle cose su cui deve lavorare, perché tante volte i gialli non sono frutto di riconquista palla, deve migliorare, lo sa e passa dal volerlo. Credo sia cresciuto da questo punto di vista, non quanto vorrei, ma parliamo di un giocatore che sta facendo bene“.

