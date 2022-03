Dionisi: “Superficiali nel primo tempo. Dovevamo chiuderla. Il rosso a Raspadori ingiusto”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato a Dazn dopo il 2-2 contro la Salernitana.

Queste le sue parole: “Abbiamo approcciato male, potevamo fare meglio nei primi minuti: merito della Salernitana, demerito nostro per l’intensità non messa. Qualità individuali ne abbiamo e l’abbiamo dimostrato nel primo tempo, qualità di squadra ne abbiamo e lo abbiamo dimostrato nel secondo. Abbiamo giocato 40 minuti in 10 ma abbiamo creato. Da fuori c’era la sensazione che il gol lo potevamo prendere per stanchezza e così è stato. Noi siamo una squadra che deve creare, potevamo essere più bravi nel primo tempo a non concedere. Mi dispiace aver approcciato male, ma sono soddisfatto perché abbiamo provato a vincerla nel 2° tempo nonostante fossimo in 10, immeritatamente”.

Sul rosso a Raspadori: “Quella è grandissima voglia di dimostrare e di aiutare la squadra, l’avversario non l’ha nemmeno toccato. Se Giacomo ha sbagliato, la valutazione non è stata giusta. Dobbiamo accettare perché domenica scorsa siamo stati fortunati negli episodi, oggi un po’ meno. Peccato non averla vinta perché a un certo punto avevamo tante possibilità per vincerla. Giacomo si rifarà con gli interessi perché è un giocatore straordinario e forte”.

Approccio sbagliato: “Siamo stati superficiali e mi ci metto in primis io. Siamo stati un pochino leggeri, muovevamo palla lentamente e davamo la possibilità alla Salernitana di recuperare e di attaccarci. Su questo possiamo migliorare e siamo migliorati perché in 10 non si è vista l’inferiorità, abbiamo preso una traversa, siamo andati tante volte in area. Siamo stati un pochino meno bravi nell’approccio rispetto alla gara precedente”.

Sull’atteggiamento: “Diciamo superficiali, non siamo stati presuntuosi oggi. Nell’approccio non siamo stati quelli che dovevamo essere. Ci siamo ripresi e nel secondo tempo siamo stati bravi. Ma anche dopo aver subito il gol ci siamo un pochino ripresi. Nel primo tempo abbiamo fatto due partite: superficiali, quasi presuntuosi fino al gol, dopo coraggiosi”.

Foto: Twitter Sassuolo