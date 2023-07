Dionisi sulle parole di Carnevali: “Non sono sicuro fossero per Maxime. Ma le condivido”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, dopo la vittoria per 4-0 nel test amichevole a Vipiteno per 4-0, ha parlato a SassuoloNews.net, commentando la partita ma parlando anche di mercato, partendo dall’ultima sconfitta in amichevole contro lo Spezia: “Si spera sempre che non serva alzare la voce ma abbiamo parlato, abbiamo analizzato la partita, più che la partita l’atteggiamento e oggi l’atteggiamento è stato diverso, questo è quello che dovremmo sempre mettere. Mi sto ripetendo da due anni, non sono sicuro che saremo questi già la prossima amichevole ma dobbiamo andare a ricercare questo. Poi il risultato è una conseguenza, tant’è che abbiamo fatto tre gol su palla inattiva e noi di solito su palla inattiva non la strusciamo neanche e questo è sintomo di un atteggiamento diverso che deve farci accendere una scintilla, perché poi non è un caso che le nostre cose le sappiamo fare, avevamo giocato bene anche con lo Spezia ma non basta”.

Poi ha proseguito commentando le parole di Carnevali: “Le parole di Carnevali le ho lette, non ho parlato con lui e non so a chi si riferisse, perché non nomina alcun giocatore e non sono sicuro che il riferimento fosse per Maxime o altri. Sicuramente le parole le condivido, poi alcune cose spettano ai dirigenti. Per me non è su un singolo ma è sull’atteggiamento di squadra, anche quelli mentalizzati lo devono trasmettere. Non può essere solo un allenatore o un dirigente, deve venire da dentro, il riferimento secondo me era in generale, credo che le parole siano state un po’ strumentalizzate”.

Foto: Sassuolo Twitter