Dionisi sull’addio di Raspadori: “Era nell’aria, qui non si trattengono i giocatori”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Lecce, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato dell’addio di Giacomo Raspadori: “Non penso sia stato ufficializzato, parliamo di una cosa che era nell’aria. Si hanno giovani e bravi, è normale che le squadre più importanti possano cercarli perché hanno forza e appeal. Possiamo guardare avanti, sostituendoli nel modo migliore. Chi è arrivato è più pronto, alcuni meno, ma hanno tutti le carte in regola per sostituire chi è uscito, anche se con qualità diverse. Se così sarà, l’uscita di Raspadori sarà pesante, come quella di Scamacca e l’infortunio di Traore. Tutte le squadre vanno avanti, qui non si trattengono i giocatori, li lasciamo andare se hanno opportunità migliori, ma il nostro obiettivo è far parlare di chi è qui”.

Foto: sito ufficiale Sassuolo