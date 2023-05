Dionisi sul rinnovo: “Magari si può chiudere presto. Dipende anche da me, ma non solo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha così commentato le parole dell’amministratore delegato, Giovanni Carnevali, sul possibile rinnovo in arrivo: “Mi hanno riferito quello che ha detto l’ad prima della partita. Come si dice, i matrimoni si fanno in due: abbiamo iniziato a parlarne e magari si può chiudere presto. Dipende anche da me, ma non solo da me. Io preferisco parlare alla fine di una decisione condivisa, spero di poterlo fare per l’ultima volta appena ci ritroveremo”.

Foto: Twitter Sassuolo