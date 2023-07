Dionisi sui portieri: “Non ci sarà alternanza, giocherà chi merita. Consigli è il titolare”

Intervenuto ai microfoni di SassuoloNews.net, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 in amichevole contro i ciprioti del Pafos, toccando anche il tema portieri dopo l’arrivo di Cragno: “Non c’è alternanza, giocherà chi si merita. Andrea è il titolare di questa squadra, è il capitano, a volte non lo è perché lo fa un giocatore di movimento. Non è mai stato in discussione Andrea così come Pegolo che è una colonna portante. La gente vede e giudica solo il risultato finale, un allenatore vede quello che c’è dietro. Consigli e Pegolo danno un contributo e l’hanno sempre fatto. Volevamo alzare il livello dei portieri: è andato via Russo ed è arrivato Cragno. Il campo darà le risposte, ma Andrea è il titolare”.

Fonte: sito ufficiale Sassuolo