Dionisi su Scamacca: “Non l’ho schierato perché aveva lavorato meno dei compagni. Mercato? Spero chiuda presto”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato dopo la vittoria in amichevole al Sudtirol che ha chiuso il ritiro neroverde a Vipiteno.

Queste le sue parole su Scamacca: “L’assenza di Scamacca? Ha fatto un po’ meno rispetto al volume di allenamento e non lo abbiamo voluto rischiare, visto che non aveva lavorato come il resto dei compagni negli ultimi giorni. Cosa manca alla squadra? Che chiuda il mercato, che se ne parli sempre meno. Se non ci saranno uscite sarà più facile lavorare, altrimenti faremo di necessità virtù e andremo avanti. L’allenatore deve fare l’allenatore, poi insieme ai dirigenti deve essere trovata la giusta alchimia di squadra. Cerco di rispettare i ruoli, è giusto così”.