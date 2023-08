Dionisi su Berardi: “Spero siano soltanto parole. A me interssano i fatti”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky, soffermandosi anche sulle parole di Berardi, criptico sul futuro.

Queste le sue parole: “La nostra realtà ha come obiettivo il mantenimento della categoria e la valorizzazione della rosa. A volte qualcuno si sente di passaggio e costruire un gruppo a mercato aperto non è semplice. Per un allenatore il biglietto da visita è la squadra, un tecnico si augura di allenare più giocatori bravi possibile e allo stesso serve il supporto della società, e io qua ce l’ho, lo sento. È chiaro che alla terza stagione ci piacerebbe alzare l’asticella. Di chi è arrivato sono soddisfatto perché hanno ambizione, allo stesso tempo chi c’è è fondamentale”.

Sulle parole di Berardi, non so se resto a Sassuolo: “Facciamogli gli auguri intanto, ha un grande senso del dovere verso questa piazza, ha raggiunto la Nazionale e grandi risultati con questa maglia. Conoscendolo un po’ di più rispetto alla prima stagione, dove lasciava capire questa volontà senza dirlo, il suo senso del dovere lo porta a portare tutti coi piedi per terra. Lui mette tutti i puntini sulle i, il mercato è aperto e tutti i calciatori hanno ambizione e come può non averla lui che è il nostro giocatore più importante. Quello che dice non importa se ci sono i fatti, spero siano solo parole”.

Foto: twitter Sassuolo