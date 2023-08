Dionisi su Berardi: “Quel che sarà, sarà. Ma non vedo l’ora di godermelo in campionato”

Il Sassuolo ha perso 1-0 l’amichevole emiliana contro il Parma. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara, il tecnico neroverde, Alessio Dionisi, ha così parlato di Domenico Berardi: “Se Berardi in campo 90′ è un segnale? Anche Lopez, Matheus Henrique e Cragno la hanno giocata tutta. Domenico è il più ‘importante’, rappresenta tanto, ha il 10 perché è il 10, ha numeri pazzeschi e non vedo l’ora di godermelo in campionato. Quel che sarà sarà, ma fin quando è qua fa il massimo per determinare in questa squadra e anche oggi l’ha dimostrato”.

Foto: Sassuolo Instagram