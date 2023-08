Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Coppa Italia, Alessio Dionisi ha parlato anche di Domenico Berardi e delle sue parole alla presentazione della squadra: “Non è mai cambiato durante gli allenamenti, ma la sua testa non posso conoscerla del tutto. Se ha manifestato quello vuol dire che è un suo pensiero”

Foto: Instagram Berardi