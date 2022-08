Dionisi su Berardi: “Felice del rinnovo, se lo merita. Forse è l’ultima bandiera”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Lecce, l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato anche del rinnovo di Domenico Berardi: “È stata una bella notizia, tutto meritato. Nessuno regala niente e quello che ha ottenuto Berardi lo ha fatto per le sue qualità. È determinante per noi, sono tra felice che sia andata così. Sono molto ottimista per natura e Domenico non è un giocatore, è il giocatore del Sassuolo. È una bandiera? Non ce ne sono tante. Ho avuto la fortuna di allenare Magnanelli, che è stato più di una bandiera per quello che ha rappresentato. Berardi forse è l’ultima bandiera e dovremmo farci due domande, non noi Sassuolo ma tutti. Non si dà più valore, questi giocatori sono importanti e c’è ne sono sempre meno ed è dura trasmettere ad un gruppo se non c’è gente come Berardi o Magnanelli. È un peccato ma una fortuna per gli allenatori quando li hai“.

Foto: sito ufficiale Sassuolo