Dionisi su Berardi: “È nato per giocare a calcio, lo legge prima. Potrebbe giocare anche in difesa”

Nella sua intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato anche dell’importanza di Domenico Berardi: “Lui è determinante. Tutte le squadre hanno giocatori che mettono la loro qualità individuale nella squadra ed elevano la prestazione della squadra e anche il risultato, lui nel Sassuolo è questo. Non è l’unico ma è il giocatore offensivo che ha più esperienza e nell’esperienza la qualità emerge di più, è più consapevole degli altri. Lui è nato per giocare a calcio, si diverte, e credo lo riporti anche nelle partite”.

Poi ha proseguito: “Lui ha il calcio in testa, io ho detto che potrebbe fare qualsiasi ruolo dal centrocampo in su, ma anche dietro anche se sarebbe sprecato, ma ha la testa per giocare in ogni zona del campo perché lui vede il calcio, lo legge prima e lo capisce, non è un caso che con lui in campo i numeri siano migliorati. Io i numeri li guardo ma bisogna analizzarli in un medio-lungo periodo. Noi ad esempio nelle prime 8 abbiamo giocato con il Napoli alla seconda, in 10 per un tempo, e quella partita potrebbe ‘macchiare’ i dati delle prime 10 partite perché ti schiacciano di più in porta, e quella partita inciderà tantissimo, ma le nostre prestazioni in 10-20 partite potrebbero migliorare quei numeri. Domenico ha numeri pazzeschi, nell’anno solare forse solo Osimhen in Italia aveva partecipato a più gol, ed è significativo. Domenico ha giocato 300 partite in Serie A col Sassuolo, ha dati importanti su numeri grandi e anche i dati confermano quello che penso io e quello che pensano tutti: ha doti da grande squadra”.

Foto: Instagram Serie A