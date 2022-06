Dionisi: “Sto parlando con il Sassuolo del rinnovo, nessun problema”

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato anche di futuro. Queste le sue parole: “Con i miei giocatori cerco la condivisione, non la confidenza: un po’ di distanza ci deve essere. Ma la complicità porta risultato. Nella costruzione di una squadra il primo obiettivo è creare l’empatia e poi dare un’identità”.

“Vittoria in casa di Milan, Inter e Juventus? Spero che tra dieci anni, parlando di me, si ricordino altre cose. Poi è il Sassuolo ad aver vinto, non io. E non amo parlare di ciò che si è fatto, preferisco concentrarmi sulle cose che si possono migliorare. Rinnovo? Ho uno splendido rapporto col Sassuolo, abbiamo iniziato a parlarne: nessun problema”.

“Vediamo cosa succede. Ci sta che non vadano tutti via adesso, no? È arrivato Alvarez, un ragazzo del 2001, un centravanti fisicamente molto diverso da Scamacca. Intanto coccolo i miei con qualche messaggio anche quando sono in Nazionale” ha infine detto riguardo ai giocatori che non sono stati ancora venduti dalla società.

Foto: Sito Ufficiale Sassuolo