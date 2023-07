Dionisi: “Sono stufo dei giocatori a metà, chi è dentro deve dare tutto”

Il Sassuolo è uscito sconfitto dall’amichevole odierna contro lo Spezia per 3-2. Al termine dell’incontro, il tecnico neroverde, Alessio Dionisi,ha così parlato ai microfoni di SassuoloNews.net: “Sul gioco sono abbastanza soddisfatto, stiamo crescendo, sulla mentalità non mi siamo piaciuti per niente. Abbiamo sbagliato tanti gol, siamo arrivati 4-5 volte a tu per tu con il portiere, siamo stati superficiali, possiamo sbagliare ma non dobbiamo essere superficiali. Lo stesso vale sui gol subiti, quello che mi fa arrabbiare aver preso gol su due cross, siamo superficiali, quindi va bene pagare dazio in una partita dove abbiamo fatto tanto volume di gioco e abbiamo creato tantissimo ma così in Serie A non fai bene, se non cambiamo mentalità, poi sta anche capire chi vuole rimanere perché sono stufo dei giocatori a metà: o stai dentro o stai fuori, chi è dentro quindi deve dare tanto”.

Foto: sito Sassuolo