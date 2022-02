Dionisi: “Sono arrabbiato per le prestazioni ma non preoccupato”

Queste le dichiarazioni di Dionisi, in conferenza stampa, alla vigilia del match di Coppa Italia con la Juventus: “Vincere la partita passa dal vincere un contrasto ma non rinunciamo mai a giocare, nemmeno domenica lo abbiamo fatto, perché se una squadra calcia 27 porte non si può parlare di prestazione negativa con la palla, la nostra prestazione è stata negativa senza palla e approsimativa delle volte con la palla e questo passa dalla nostra testa ma sono io che devo migliorare la testa della squadra ed è per questo che sono arrabbiato ma non preoccupato. La Juve sul mercato si è rinforzata, è cambiata, e poi è una partita secca in casa della Juve, con i propri tifosi e con entusiasmo ma questo dovrà essere uno stimolo. Abbiamo poco da perdere ma vogliamo passare il turno. A detta di tutti siamo battuti ma non lo siamo. Dobbiamo dosare bene le energie perché domenica giocheremo con la Roma alle 18 e sarà una gara difficile. Giocherà chi sta bene, giocherà qualcuno che non ha giocato la partita precedente, ma non sarà turnover. Il mercato del Sassuolo è stato futuristico, non è stato per pensare solo al presente, ma ci sta che società come il Sassuolo che è più lungimirante delle altre lo possa fare. Non dimentichiamoci che quando si parla di anno di transizione che significa ‘anno difficile’, anno impegnativo e ci serve supporto. Domenica avevamo due 2000 e tre 99, sfido quante squadre del nostro livello giochino con tanti giovani. Sono convinto che se faremo il massimo potremo mettere in difficoltà la Juve. Ovvio che poi potresti risentirne domenica ma abbiamo recuperato giocatori, ora abbiamo 20 giocatori di movimento disponibili, abbiamo le risorse per poter cambiare tra una gara e l’altra, dobbiamo trovare energia positiva, parlare di semifinale sarebbe un sogno, è difficile, quasi impossibile”.

FOTO: Twitter Sassuolo