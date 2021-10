Dionisi: “Siamo stati ingenui. Dovevamo chiudere la partita”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha commentato il match odierno dalla sala stampa del Mapei Stadium dopo la sconfitta con l’Empoli per 2-1.

Ecco le sue parole: “Questo è il bello del calcio, oggi siamo rammaricati per demeriti nostri. Nel primo tempo credo che la gara sia stata equilibrata, nel secondo ci è mancato il colpo del 2-0. Forse la facilità di arrivarci non ci ha permesso di fare il 2-0. Se non riesci a fare il 2-0 con le occasioni avute non puoi perdere 2-1. L’1-1 ha riaperto una partita che sembrava incanalata sull’1-0. Siamo stati immaturi. L’Empoli sembrava voler tenere la palla sulla bandierina. Succede, va accettato. Sappiamo che, con tutto il rispetto per gli avversari, ci abbiamo messo del nostro. E’ un peccato per il secondo tempo perché la sensazione era: ci manca solo il secondo gol, però merito anche agli avversari. Forse siamo stati troppo leziosi. Abbiamo concesso ripartenze all’Empoli, questo ha permesso a loro di rimanere in partita e ci siamo disuniti. L’errore più grande è non aver accettato l’1-1. E’ difficile vincere tre partite in una settimana, dovevi accettare l’1-1, ci è mancato l’equilibrio mentale negli ultimi minuti per non perderla. Abbiamo concesso noi l’occasione finale dell’Empoli, siamo stati ingenui”.

Foto: Sito Sassuolo