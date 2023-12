Dionisi: “Serve un po’ di autocritica, prendiamo gol a ogni errore”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn al termine del match perso per 1-0 contro il Milan di Stefano Pioli. “Oggi dobbiamo prendere il positivo anche se il risultato non è arrivato. In questi momenti, se non ti compatti, fai un errore. Non possiamo andare dietro alle chiacchiere, dobbiamo essere concreti. Ora giochiamo la Coppa Italia e faremo di tutto per passare, ma abbiamo un po’ di problemi di formazioni anche se gli infortuni di oggi sono solo crampi e infiammazioni”.

Sulla mentalità: “Ora bisogna lavorare sui dettagli, soprattutto per i ragazzi giovani. Anche oggi abbiamo preso un gol su un’imbucata: serve un po’ di autocritica. Prendiamo gol a ogni errore”.

Infine: “Cerchiamo sempre di migliorare sulla determinazione e sulla cattiveria. Non è facile adattarsi a una situazione a cui tanti giocatori non sono abituati. Serve compattarsi e cercare di fare punti. Il trend è negativo e serve ritrovarsi”.

Foto: Instagram Serie A