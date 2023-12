Dionisi: “Senza l’espulsione mai l’avremmo persa. Il fair play? Noi sì, a differenza della Roma”

Alessio Dionisi ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta del Sassuolo contro la Roma. “La sensazione è che senza l’espulsione di Boloca, molto ingenua, non avremmo mai preso gol. Il ragazzo era dispiaciuto, è stata un’ingenuità. Hanno segnato su un rigore discutibile e su un autogol. Cosa mi ha detto Mourinho? Fortunatamente sono educato, nessuno deve permettersi di giudicare i giocatori altrui. Il Sassuolo ha dimostrato il fair play da anni, a differenza della squadra che avevamo davanti e che è una delle più fallose. Il fair play si dà a prescindere, le sue parole (quelle di Mourinho, ndr) sono sbagliate, la palla va fuori per infortunio e si restituisce. Se al fair play si risponde in modo diverso, non vale la pena di continuare a parlarne. Parliamo della partita, alcuni miei colleghi parlano di espulsioni, episodi e altro. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppi controlli, i difensori oggi hanno fatto una partita importante, non vado dietro al risultato. Magari in mezzo al campo abbiamo qualità ma non fisicità e grande gamba, dobbiamo essere ordinati non essendo giocatori da contrasto e di questo ero molto soddisfatto”.

Foto: sito ufficiale Sassuolo