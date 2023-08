Dionisi scontento: “Se approcci il primo tempo così in Serie A, si perdono le partite. Siamo incompleti”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia a Cosenza, palesando perplessità sulla sua squadra.

Queste le sue parole: “La partita è stata giocata da entrambe le squadre, il Cosenza ha creato le sue occasioni, noi abbiamo vinto con merito ma il risultato è troppo rotondo. Sul resto non mi soffermo, non lo condivido, cerco sempre di analizzarlo con più equilibrio con pro e contro, credo ci siano state decisioni discutibili da ambo le parti. Hanno giocato due squadre di un livello diverso. Oggi non siamo né completi né pronti, abbiamo fatto il massimo. C’è da ricordare che siamo l’unica squadra che ha giocato fuori casa, il pubblico si sentiva, ha spinto la squadra. Non lo dico come alibi ma giocare in casa la prima ufficiale sicuramente ti favorisce e noi questo vantaggio non lo abbiamo avuto, fermo restando che possiamo fare meglio, ci serviranno tanto queste partite per l’inizio del campionato e per il prosieguo”.

Foto: sito Sassuolo