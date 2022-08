Dionisi: “Sappiamo che fare il massimo può non bastare. Pinamonti si sta inserendo bene, ci vuole tempo”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa, presentando la sfida contro il Milan.

Queste le sue parole: “Potrebbe non bastare fare il massimo, sappiamo che nelle individualità hanno qualcosa in più di noi, sappiamo che potremmo essere sfavoriti sulla carta ma vogliamo cambiare la carta”.

Sul Milan: “Lo rispettiamo più che temere, sapendo che ci metterà in difficoltà come fa con tutte. Ha aggiunto consapevolezza con lo Scudetto vinto con merito. Alla rosa che hanno, hanno aggiunto qualità perché hanno acquisito giocatori importanti e forti. Tutte le squadre all’inizio sono in rodaggio ma il Milan ha fatto già vedere cose importanti, speriamo che domani riusciremo a metterli in difficoltà, noi proveremo a fare il massimo.

Su Frattesi e Pinamonti:“La prestazione è stata positiva, l’atteggiamento anche. Giochiamo non solo per questo ma per i risultati. Sono convinto che migliorando la prestazione si possono raggiungere risultati migliori. Possiamo migliorare negli inserimenti, nel gioco, e Pinamonti che non è arrivato da tanto, avendo già trovato il gol, tutto questo può aiutare nella conoscenza e nell’inserimento in squadra”.

Come sta la squadra?

“Non ci sono tanti giorni di recupero e dobbiamo fare di necessità virtù, lo stesso per il Milan, nessun alibi. Turnover? Vediamo, non mi piace parlare di turnover perché chi gioca gioca con merito, sicuramente dobbiamo dosare bene le forze, pensando alla partita giocata, alla prossima con il Milan, sapendo che ci sarà poi una terza partita dopo pochi giorni. Oggi però pensiamo al Milan, giocherà la migliore formazione”.

Ultima partita con il mercato aperto, quanto la aspettate?

“Fa parte del calcio, si prendono pro e contro. Diciamo che la prossima conferenza stampa si parlerà del mercato con un’ottica diversa perché il mercato sarà chiuso, dunque ben venga ciò”.

Pinamonti ha segnato, a che punto è il suo inserimento?

“Buono. Andrea sta bene fisicamente, l’inserimento nella squadra è a buon punto. Ci vuole del tempo per acquisire la conoscenza del singolo giocatore che può darti la palla in un certo momento e tu puoi intuire con uno sguardo. Andrea è intelligente, si è messo a disposizione. Non carichiamolo di ulteriore responsabilità. Continuerà a far bene come ha già fatto”.

Alvarez può giocare?

“Magari sì, non so se dall’inizio o a partita in corso. Si è allenato tanto, è cresciuto nell’allenamento, si sta avvicinando al livello della squadra. È arrivato con le sue qualità che sono importanti, ma facendo uno sbalzo dal Sud America al nostro campionato occorre un po’ di tempo, giocando potrebbe trovarlo prima e sicuramente presto giocherà”.

Antiste e Laurientè?

“Non mi soffermo su di loro. So chi ci sarà domani, di quelli che ci saranno domani parlo, di quelli che forse ci saranno dopodomani non ne parlo. Sicuramente arriverà qualcuno, speriamo che qualcuno venga ufficializzato, se arriverà qualcuno vedremo, sarà adeguato alla squadra”.

Foto: twitter Sassuolo