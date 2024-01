Dionisi: “Risultato severo. Sono stufo di vedere certi errori”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-0 contro la Juventus: “Siamo stati meno precisi in fase difensiva anche perché la partita precedente è stata una gara molto difensiva. Oggi abbiamo commesso degli errori sui gol della Juve, il terzo gol mi fa arrabbiare tanto e sono stufo di vedere errori del genere. Non avrebbe cambiato niente nella classifica ma nella testa sì. Dobbiamo crescere, peccato perché dentro a questa partita ci sono state occasioni anche per noi. Loro non hanno sbagliato e noi sì, credo che il risultato sia severo ma se fai errori può succedere contro una squadra del genere di perdere così”.

Infine: “Se mi aspettavo di più davanti? Siamo stati meno efficaci di quello che saremmo potuti essere, anche davanti abbiamo avuto situazioni pulite. Sul 2-0 abbiamo avuto occasioni, io al 2-1 ci credevo poi abbiamo anche dovuto fare dei cambi forzati. Abbiamo giocatori molto efficaci e altri che devono crescere, la Juve ha vinto per merito mettendo fisicità, intensità. Nel secondo tempo li abbiamo messi lì sapendo che potevamo rischiare in contropiede”.

Foto: Twitter Sassuolo