Dionisi: “Rispettiamo il Torino, ma sappiamo di avere le qualità per confermarci”

Prima del match contro il Torino, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN: “Questo è un mese importante come del resto lo sono tutti. Sicuramente l’avversario che affronteremo è difficile e viene da un campionato importante. Lo rispettiamo ma allo stesso tempo sappiamo che abbiamo le qualità per confermarci. Basterebbe rendersi contro delle partite che hai fatto. In alcune partite è mancato lo spirito del noi. A volte pensiamo che con l’io si può vincere qualcosa e tanti io non fanno il noi”.

Foto: Instagram Serie A