Dionisi ridimensiona gli obiettivi: “Non ho mai parlato di Europa. Futuro? Preferisco concentrarmi sul Verona”

Alessio Dionisi in conferenza stampa ha parlato di due temi crucili, legati all’Europa e il suo futuro, ecco le sue parole: “Io ho parlato di mantenere o migliorare la classifica, non ho mai parlato d’Europa da quando sono qui perché credo che non sia alla nostra portata ad ora. Poi dobbiamo credere che possiamo scalare delle posizioni, ma un passo alla volta, come abbiamo fatto a gennaio dopo 3 sconfitte consecutive e ora sarebbe un peccato non avere lo stesso atteggiamento. Il campionato è ancora lungo per quanto ci riguarda, sono in ballo 30 punti, sono tantissimi, forse è cosa per pochi o per nessuno 30 punti. Ora non conta la Juve, c’è il Verona che vuole ottenere i 3 punti in palio a tutti i costi, solo una squadra su 6 nel girone di ritorno ha vinto lì e dovremo essere prestatitivi”.

Sul futuro: “”Preferisco parlare del Verona adesso ed è giusto che chiediate alla società, l’allenatore pensa al presente. Poi al futuro ci si può pensare ma i primi a doverne parlare credo debbano essere i dirigenti”.

Fonte: sito ufficiale Sassuolo